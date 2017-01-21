(نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتزوير) في الحرس الوطني

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جدة-حماد العبدلي

نظم الحرس الوطني بالقطاع الغربي برنامجا توعويا عن (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتزوير).

وقدم عضو اللجنة الاستشارية العليا لكلية المجتمع بجامعة أم القرى المحامي والمستشار القانوني الدكتور ابراهيم زمزمي محاضرة عن (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) متطرقا إلى أنواع هذه الجرائم وأشكالها والمساهمة الجنائية وصورها أو الشراكة في ارتكاب الجريمة إضافة إلى النصوص القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها وفق الأنظمة القانونية.

وحذر من خطورة تداول صور ومقاطع التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم أو التي تمس الحياة الخاصة والآداب العامة ونحوها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن عقوبات بعض أنواع هذه الجرائم قد تصل غراماتها المالية إلى خمسة ملايين والسجن من خمس سنوات حتى عشرين سنة أو أكثر حسب تصنيف الجريمة ونوعها وخطورتها بموجب النظام.

وشدد الدكتور زمزمي على أهمية دور الآباء في توعية وتثقيف أسرهم وأبنائهم حول الاستخدام الأمثل لكافة وسائل التقنية بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

من جانبه أشاد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن مانع أبا العلاء بالبرنامج وأهميته في توعية وتثقيف المنسوبين واطلاعهم على أبرز الأنظمة الصادرة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والتزوير وكذلك إيضاح العقوبات المترتبة على ذلك مقدما شكره لزمزمي ولمقدمي البرنامج ولكل المنسقين والقائمين على تنظيمه.

يشار إلى أن البرنامج سيتم تعميمه على بقية إدارات ووحدات الحرس الوطني بالقطاع الغربي.