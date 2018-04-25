” نفط الكويت ” تواصل عملياتها للسيطرة على التسرب النفطي في منطقة المقوع

واصلت شركة نفط الكويت عمليات السيطرة على التسرب النفطي الذي وقع يوم الإثنين الماضي في منطقة المقوع وأدى إلى نشوب حريق على بعد 750 مترا من موقع التسرب في حين تم اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات لمنع امتداد الحريق إلى المواقع المجاورة.

وأوضحت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية ، اليوم ، أن فرقها المعنية وبالتعاون مع مستشارين من شركات عالمية تواصل العمل باستمرار وعلى مدار الساعة منذ اليوم الأول للتسرب بتنفيذ الخطط الموضوعة لمكافحة التسرب وفقا للاجراءات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ كل إجراءات السلامة للعاملين والمنشآت.

وجددت الشركة تأكيدها أن القراءات اللحظية المسجلة لنسبة انبعاث الغازات من خلال الأجهزة المتطورة والمنتشرة قرب موقع الحدث والمواقع الأخرى أثبتت عدم وجود أي خطورة على العاملين والمناطق المحيطة ومنشآت الشركة

مشيرة إلى أنها قامت منذ اليوم الأول للتسرب بتفعيل الخطط المتبعة في حالات الطوارئ والصحة والسلامة والبيئة

وشددت على أن الحادث لم يؤثر على عمليات الإنتاج التي تسير بشكل طبيعي.

وأكدت شركة نفط الكويت حرصها الشديد على المتابعة اللحظية لآخر التطورات والأحداث وما يتم التوصل إليه من مستجدات.