(نفع) الخيرية تختتم مشاركتها في ملتقى مكة

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جدة_غفران إبراهيم

اختتمت جمعية نفع الخيرية مشاركتها في فعاليات اليوم الخيري التطوعي الذي نظمته الكلية التقنية بجدة وسط حضور أكثر من 20 جمعية خيرية وذلك ضمن أنشطة الكلية في ملتقى مكة الثقافي الذي أقيم تحت شعار (كيف تكون قدوة؟)

واستعرضت الجمعية في مشاركتها التطوعية جهودها في خدمة مستفيديها من الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، ، والمطلقات والأرامل ، وأبناء السجناء بالإضافة إلى برامجها لتأهيل المحتاجين والمحتاجات وتحويلهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ، كما استعرضت برنامجها التدريبي الذي تنفذه بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل أبنائها من خلال العديد من الدورات والبرامج التقنية والفنية على مدار العام.

وفي سياق حراك الجمعية ، قام وفد من الجمعية يترأسه مدير عام الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني ، وعدد من منسوبي الجمعية يرافقهم أكثر من (50) يتيماً بزيارة علمية للاطلاع على مسابقة المهارات الوطنية ، والتي أقيم فرعها للبنين في المعهد الصناعي الثانوي بجدة ،

حيث كان في استقبالهم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ومدير المعهد يوسف بدران وقام الوفد بجولة شملت أركان المهارات وأقسام المعهد ، واستعرضت الجمعية جوانب التعاون مع المعهد والتي أثبتت نجاحها الفترة الماضية وفتح المزيد من البرامج ذات العلاقة بسوق العمل.