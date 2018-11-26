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نفوق نحو 145 حوتا في نيوزيلندا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      26 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ولنجتون : رويترز

نفق نحو 145 حوتا على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في ​نيوزيلندا​ مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية ​البيئة​ الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.

وأشار مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة رين ليبينز الى أن “قرارا اتخذ ب​القضاء​ على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد. للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا”.

ibrahim

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