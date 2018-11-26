نفوق نحو 145 حوتا في نيوزيلندا

ولنجتون : رويترز
نفق نحو 145 حوتا على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في نيوزيلندا مطلع هذا الأسبوع.
وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.
وأشار مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة رين ليبينز الى أن “قرارا اتخذ بالقضاء على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد. للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا”.