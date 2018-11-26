نفوق نحو 145 حوتا في نيوزيلندا

ولنجتون : رويترز

نفق نحو 145 حوتا على جزيرة ستيوارت النائية الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب ساوث أيلاند في ​نيوزيلندا​ مطلع هذا الأسبوع.

وكان نصف الحيتان ميتا بالفعل عندما عثر عليهم العاملون بإدارة حماية ​البيئة​ الذين تلقوا بلاغا ليل السبت من حملة تخييم في المنطقة.

وأشار مدير العمليات في إدارة الحفاظ على البيئة رين ليبينز الى أن “قرارا اتخذ ب​القضاء​ على باقي الحيتان نظرا للحالة السيئة التي كانت تعاني منها والمكان البعيد. للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا”.