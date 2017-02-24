“نقاء” تُسهم في إقلاع 675 فردًا عن التدخين في حائل

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حققت البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية وأنشطة الفعاليات الموسمية التي نظمتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ( نقاء ) بمنطقة حائل.

خلال عام 2016م عن أقلاع 675 فرداً عن التدخين، وقدمت 800 بطاقة علاجية للمستفيدين من أعمالها.

و 2141 استشارة، و 940 فحصا للكربون .

وتقوم جمعية (نقاء) بمنطقة حائل بدور وقائي وعلاجي بالمنطقة :

يستهدف كافة شرائح المجتمع للرفع من درجة الوعي عن آفة التدخين ومضارة وآثاره المدمرة على صحة الفرد والمجتمع.

والحد من انتشاره والوقاية من الأمراض التي قد يتسبب فيها وتقديم أفضل خدمة صحية .

بمساعدة الراغبين في التخلص من هذه الآفة وتقليل عدد المدخنين وصولاً لمجتمع خالي من التبغ وبيئة خالية من التدخين.

لحياة صحية أفضل بالإضافة إلى تعريف المجتمع المحلي بالجمعية والخدمات التي تقدمها بالاستفادة من كافة قنوات التواصل لإيصال الرسائل التوعوية .

وأوضح مدير الجمعية في حائل فهد بن عيسى الموكا:

أن الجمعية تعمل على تحذير المجتمع من الإغراءات التي يتم عرضها عبر الحملات الدعائية.

التي يُروج لها من قبل شركات التبغ عبر قنوات التواصل المختلفة وتفعيل القوانين الخاصة بمكافحة التدخين.

ومنع انتشاره والترويج له والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.

والعمل على تطوير الشركات الإستراتيجية مع كافة الجهات بما يحقق الوصول للهدف المنشود.

وهو تقليل عدد المدخنين في المجتمع ومساعدتهم للإقلاع عن التدخين.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى استقطاب الكفاءات والخبرات وأفضل الوسائل الطبية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وتكثيف المحاضرات التوعوية والندوات التثقيفية في المدارس والمراكز الصيفية والإدارات الحكومية.

للوصول لأكبر شريحة من المجتمع لتنفيذ برامج التوعية لتحصين شرائح المجتمع ضد آفة التدخين.

وتوفير الروافد المادية عن طريق فتح القنوات مع المؤسسات والشركات و دعوة رجال الأعمال للإطلاع على برامج الجمعية والخدمات.

التي تقدمها لتوفير الدعم الذي يساهم في استمرار عملها لتقوم بأدوارها الوقائية والعلاجية.

وفي مجال الاحتياجات التدريبية والتسويق للعاملين في القطاع الخيري أبان مدير جمعية ( نقاء ) بالمنطقة:

أن العاملين في الجمعية شاركوا بدورات تدريبية بالتعاون مع جامعة حائل ومؤسسة الملك خالد الخيرية وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة .

وتضع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) بمنطقة حائل مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لعام 2017م منها:

تقديم خدمات توعوية وعلاجية متكاملة والوصول إلي ما يقارب (800) مراجع في عيادة نقاء الثابتة و (200) فرد من خلال العيادة المتنقلة.

وتنفيذ برنامج الحالات الفردية من خلال الزيارات الخاصة وإطلاق حملة توعوية في المدارس المتوسطة والثانوية داخل مدينة حائل.

تستهدف (50 ثانوية – 25 متوسطة) بالإضافة إلى إقامة ندوات ومحاضرات تستهدف 3000 فرد وإعداد ونشر مواد توعوية تستهدف 6000 مستفيد .

وتسعى الجمعية إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال التوعية في القطاعات والإدارات الحكومية لتفعيل برنامج سفراء نقاء.

في كافة القطاعات والهيئات للتنسيق معها في إقامة الدورات والبرامج التوعية وتحفيز الفئات المستحقة للاستفادة من خدمات الجمعية.

وعمل ركن توعوي دائم في الإدارة بالإضافة إلى إعداد المشاريع والمعارض الموسمية مثل:

( اليوم العالمي لمكافحة التدخين – المناسبات الرياضية – البرامج الصيفية – رالي حائل – مهرجانات الربيع ) .

وكذلك إقامة معارض متنقلة تستهدف 50000 فرد وملتقى محلي للتوعية يستهدف 10000 زائر.