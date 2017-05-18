نقاد وإعلاميون يرجحون تتويج

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استطلاع – حماد العبدلي

رجح عدد من النقاد، والإعلاميون الرياضيين، كفة الأهلي لخطف كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي ستحتضنه مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، وسيجمع الأهلي بضيفه الهلال، بينما تحفظ البعض عن الإفصاح عن توقعاتهم للنتيجة.

أحمد الشمراني، ناقد رياضي : فوز الأهلي 1/2.

عدنان جستنية، ناقد رياضي: الأهلي بركلات الترجيح 4/5.

محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفة النادي : فوز الهلال.

خالد قاضي، ناقد رياضي: إحساسي هدف مبكر، ينهي المباراة.

عبدالله الشيخي، ناقد رياضي : فوزالأهلي 1/2.

محمد الشيخي، ناقد رياضي : فوز الأهلي1/2.

علي حدادي، رئيس تحرير برنامج عالم الصحافة : فوز الهلال1/2.

سعود الصرامي، ناقد رياضي : فوز الأهلي.

محمد سعدالله، صحفي، ومعد برنامج آخر شوط : 2/صفر للأهلي.

محمد غازي صدقة، معلق، ومقدم برنامج المنصة : 1/2 للأهلي.

ياسر النهدي، ناقد رياضي : 1/2 للأهلي.