نقاط رياضية ..

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حسن عسيري

1- في الحقيقة دُهشت من نتائج بعض الألعاب المختلفة بالنادي الأهلي، والتي كانت مايميزه على مدى سنوات طويلة وواجهة مشرّفة لكل منتسب لهذا الكيان الكبير !

لا أود تخصيص لعبة معينة دعتني لهذا الطرح ،وإنما سأكتفي بالإشارة لها فقط وأتساءل من هو المسؤول عن تدني

هذه الألعاب ؟ وأين الكوادر الإدارية التي تستطيع النهوض بتلك الألعاب التي كانت يوماً من الأيام مضرب مثل لبقية الأندية، ومصدر فخر واعتزاز لكل أهلاوي !!

أتمنى تدارك الوضع الخطير قبل انهيار تلك الألعاب التي لازال النادي الأهلي سيداً لها، ولازال للأمل بقية .

2- مستوى الفئات السنية لكرة القدم بالنادي الأهلي ترك أكثر من علامة استفهام، وأكثر من علامة تعجب؟!

ماهذا الذي نشاهده ومن السبب في هذا التدهور الملحوظ ؟!! أولمبي الاهلي يخسر بالثلاثة من نادي الاتحاد !!

وقبله ناشئو الأهلي يخسرون من النصر ؟! وبالأمس شباب الرائد يتفوق على شباب الاهلي، في الوقت الذي كان الأهلي مسيطراً على الفئات السنية، أصبح يتلقى الخسائر من أندية يفوقها إمكانيات ومواهب !!

أين الأكاديمية وانتاجها ؟!

أين الملايين التي صُرفت ولازالت تصرف ؟!

أين المسؤولون عن هذا القطاع الذي توفرت لهم كل سبل النجاح ؟ لا أملك الإجابة، ولكنني أملك اليقين أن النادي الأهلي بحاجة إلى مراجعة كثير من حساباته في الاهتمام أكثر بقطاع الفئات السنيّة الرافد الكبير للفريق الأول .

3- يبدو أن يكون السيد جروس قد وضع يده على مكمن الخلل في الفريق الأهلاوي !

فالواضح للكل بأن علة الفريق تكمن في منطقة المحور المهمة جداً، والتي باتت مكشوفة للخصوم؛ حيث أحرجت خط الدفاع، وجعلته في مواجهة مباشرة مع لاعبي وسط ومهاجمي المنافسين . أيضاً خانة الظهير الأيمن أصبحت مشكلة أزلية، رغم تعدد كثير من الأسماء لشغلها إلا أنه لم ينجح أحد !

ولعل حظ الأهلي العاثر في اصابات قلبي الدفاع بالتناوب، فإذا حضر معتز غاب آل فتيل، والعكس صحيح، وأمان لاعب مجتهد، مرة يصيب ومرات يخيب !! ولابد من حل باستقطاب قلب دفاع متمكن، يقود الصفوف الخلفية، أو محور على مستوى عال يجيد ربط الدفاع بالهجوم من نوعية رادوي وهرماش وكريري سابقاً، وحالياً الجبرين والخيبري .

4- عمر السومة لاعب كبير وهداف متمكن بالفطرة في أسوأ حالاته يسجل، وهذا يعتبر عملة نادرة في عالم كرة القدم. هداف الدوري لموسمين متتاليين، وفي طريقة للموسم الثالث على التوالي؛ حيث إنه يحتل صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً حتى الجولة 14 .

الجميل في السومه أنه جمع بين المستوى والأخلاق، ويحترم الكل ولايسئ لأحد أبداً، فكسب احترام الجميع .