نقلة نوعية لمجموعة العبير الطبية لضمان الجودة

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جدة – البلاد

أطلقت مجموعة العبير الطبية برامج تدريبية متنوعة لموظفيها بهدف تنمية مهارات العاملين في مجالات العمل ، وقد اشتملت الخطة التدريبية للعام 2016م القيام بتدريب أكبر عدد من موظفي المجموعة ، وإيجاد بيئة عمل متميزة لمنسوبيها وتطوير مهاراتهم ، ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم ، وإلحاقهم بدورات تخصصية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات ذات الاختصاص ، وذلك سعياً إلى تقديم أعلى مستويات الجودة المقدمة للمستفيدين.

وقال الأستاذ حمزة عبدالعزيز داغستاني المدير العام التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة العبير الطبية في هذا الصدد إن برامج الخطة التطويرية لجميع الموظفين تم استحداثها وإقرارها في منتصف العام 2015م ، وذلك وفق جدولة برامج التدريب المستمرة في المجموعة التي أحدثت نقلة كبيرة في أداء وقدرات الموظفين وتميزهم في عملهم في العام الحالي بحيث شمل جميع الموظفين وفقاً للتخصصات المدرجة في أعمال المجموعة الطبية وحسب أحدث المعايير التي تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات التدريبية المتخصصة في مجال تنمية المهارات والقدرات وتطوير الذات والاتصال والمعرفة ، مما انعكس ذلك على قيام منسوبي المجموعة بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المرجوة وكسب رضا المستفيدين من خدمات المجموعة.

وأوضح أن إقامة البرامج والدورات التدريبية للموظفين جاءت بمردود إيجابي على الوظائف الشاغرة بالمجموعة والتي سيتم ملؤها بالموظفين وخاصةً السعوديين منهم حيث أن الخطة التطويرية التي تم إقرارها تضمنت ما يزيد عن توظيف 600 موظف سعودي، وتم تدريب ما يفوق 400 موظف منهم في الفترة الحالية ، والعمل جار على إقرار ترقيات لهم في القريب العاجل.

وأضاف داغستاني أن المجموعة حرصت على إقامة البرامج التطويرية والأنشطة التدريبية للموظفين الذي يعد استثماراً أمثل للوصول للتميز الإداري في مجال التنافسية وأساساً في عملية التطوير والتنمية ، حيث أن الهدف من إقامة هذه الدورات التدريبية أيضاً الارتقاء بمجال الخدمة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى ، وخلق أمان وظيفي لكافة الموظفين والعمل على تأمين استقرارهم وكسب ولائهم والمحافظة عليهم ، وهذا من أهم أهداف المجموعة الذي تسعى دائماً لتحقيقه وهو ما حصل ولله الحمد.

وبيّن داغستاني أن خطة المجموعة التدريبية للموظفين لعام 2017م سيتم مضاعفتها بهدف تجهيز وإعداد قادة جدد للعمل في المرحلة المقبلة في المجموعة ، واستحداث وظائف جديدة للسعوديين في جميع التخصصات وتدريبهم وتأهيلهم ، حيث تم التعاقد في هذا الشأن مع عدة معاهد داخلية وخارجية لتدريب وتطوير الموظفين ، وهو ما يتوافق مع الرؤية والرسالة الخاصة بالمجموعة.

وأفاد داغستاني بأن المجموعة بصدد العمل على إعطاء مجال أوسع للكليات والجامعات في مجال تدريب الطلبة (تدريب صيفي وعملي) وتمكينهم ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم وتطوير مهاراتهم ، مع إمكانية إلحاقهم فيما بعد بالمجموعة ، ويأتي ذلك تمشياً مع التوجه العام في توظيف كوادر الوطن وتقديم الخدمات التدريبية لهم وتأهيلهم في سوق العمل.

وفي ختام تصريحه أعرب الأستاذ حمزة عبدالعزيز داغستاني عن شكره وتقديره لجميع الموظفين على حرصهم وجهودهم التي يبذلونها لخدمة المجموعة وتقديم مستويات ذات جودة عالية للمستفيدين.

يذكر أن مجموعة العبير الطبية عملت على تدريب الكثير من الموظفين على مستوى فروع المجموعة المنتشرة في المملكة ، حيث أن لدى المجموعة الطبية فروع في كل من: جدة – الرياض – الدمام- المدينة ومكة المكرمة.