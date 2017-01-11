نقل بعض مهام (الإسكان) إلى هيئة العقار

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جدة – البلاد

كشف مستشار وزير الإسكان وأحد القائمين على فريق عمل هيئة العقار الدكتور عبدالرحمن الخيال، عن توجه لنقل عدد من المهام من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها رسوم الأراضي البيضاء، والبيع على الخارطة.

وأضاف أن من بين المهام التي سيتم نقلها كذلك، اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية، مبينا بأن تلك الأنشطة هي من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان ،

موضحا أن الهيئة ستضع كراسة الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لتهيئة المعاهد العقارية، حيث ستشترط التأهيل لكافة ممارسي النشاط العقاري، مشددا على أنه لن يعمل في العقار إلا مَنْ لديهم ترخيص فقط.