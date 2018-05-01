نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الكيادي.. الأمير عبدالله بن بندر يطلع على مشروع تطوير صالة الحج والعمرة

جدة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة على آخر مستجدات مشروع تطوير صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ولدى ترؤس سموه إجتماعاً في مقر الإمارة بجدة أمس، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، ورئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم التميمي ، ومسؤولين من المطار والجهات ذات العلاقة واستمع سموه إلى شرح عن مراحل التطوير التي أوصت بها مخرجات ورشة العمل التي هدفت إلى تحسين وتطوير خدمات الصالة.

وشاهد سموه التصاميم النهائية لمشروع تطوير صالة الحجاج الذي سيشمل تحسين منظومة الخدمات المقدمة وتكييف مناطق الجلوس والانتظار الخارجية بالصالة وتكييف 20 منطقة بلازا على مساحة تقدر بنحو 24 ألف م2 كما سيتضمن تغطية مناطق البلازا واستبدال كابلات الضغط المتوسط واستبدال محولات الكهرباء البالغ عددها 10 محولات بأخرى ذات قدرة أكبر.

وكان سموه قد تفقد موسم حج العام الماضي مجمع الصالات ووجه بعقد ورشة عمل لتطوير الخدمات شارك فيها 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعا حكوميا وأهلياً وناقشوا أكثر من 18 ملاحظة وتحدياً واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار فيما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة مستقبلاً.

من جهة اخرى نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد حمد علي الكيادي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى محافظة القنفذة، وكان في استقباله عدداً من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه .