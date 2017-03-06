العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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نقل مركز صحي العسافية

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نقل مركز صحي العسافية
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تبـــوك – سعـــد الشهـــراني

بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة في القطاع الصحي بتيماء في تشغيل مركز صحي العسافية في مبناه الجديد الحكومي وذلك اعتبارا من صباح اول من امس الاحد الموافق 6/6/ 1438هـ و الذي يتكون من مكاتب ادارية ومختبرات واشعة وعيادات للرجال والنساء كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية , وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص صحة تبوك ضمن خططها التطويرية التي تطمح من خلالها تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين .

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التصنيف: محليات

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