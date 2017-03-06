نقل مركز صحي العسافية
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تبـــوك – سعـــد الشهـــراني
بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة في القطاع الصحي بتيماء في تشغيل مركز صحي العسافية في مبناه الجديد الحكومي وذلك اعتبارا من صباح اول من امس الاحد الموافق 6/6/ 1438هـ و الذي يتكون من مكاتب ادارية ومختبرات واشعة وعيادات للرجال والنساء كما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية , وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص صحة تبوك ضمن خططها التطويرية التي تطمح من خلالها تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين .
الوسوم:نقل مركز صحي العسافية
التصنيف: محليات
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