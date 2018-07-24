قرر مجلس الوزراء خلال جلسته ، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ نقل مهمات إدارة بيوت المال إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين» .

وبحسب القرار فانه بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 49 / 39 / د ) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.