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نقل مهمات إدارة بيوت المال إلى هيئة الولاية على أموال القاصرين

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته ، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ نقل مهمات إدارة بيوت المال إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين» .

وبحسب القرار فانه بعد الاطلاع على ما رفعته الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 49 / 39 / د ) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

ibrahim

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