(نماء للكيماويات) تخسر 76.1 % من رأسمالها

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جدة ــ البلاد

أعلنت شركة “نماء للكيماويات” عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغا قدره 977.7 مليون ريال، وذلك بنسبة 76.1% من رأسمالها البالغ 1280.5 مليون ريال.

وبينت الشركة أن السبب الرئيسي لبلوغ هذه الخسائر هو القيام بتخفيض قيمة أصولها وممتلكاتها بقيمة 655 مليون ريال.

وأضافت في بيان لها على “تداول”: إن مجلس إدارة الشركة سيقوم بإعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة، وإعلانها لمساهمي الشركة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.

وأشارت إلى أنه ستنطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر، وبما يقل عن 100% من رأس مالها.