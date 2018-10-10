نمضي نحو أهدافنا جميعا بما ينعكس بالفائدة على الكل

حائل -البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء امس الأول بصالة الاستقبالات بقصر أجا مديري الإدارات الخدمية وأهالي المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وعقد سموه لقاءً مفتوحاً بعنوان (حائل والمستقبل ) شارك فيه أمين منطقة حائل ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ومدير إدارة المياه تحدثوا خلاله عن الأعمال التي أنجزت والمشاريع الجاري تنفيذها .

ورفع أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم السخي لتنمية وتطوير مناطق المملكة ومنها منطقة حائل التي سخرت كل إمكانياتها البشرية والطبيعية وميزها النسبية لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا سموه على جهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وكذلك جهود المسئولين وأهالي المنطقة ـ مشيرًا سموه لتوقيع نائبه لاتفاقية الدعم بين إمارة المنطقة ومركز الإنجاز والتدخل السريع في مجلس الشؤون الاقتصادية وأهمية ذلك على مستقبل اعتماد ومتابعة مشاريع المنطقة .

وأكد سموه أنه حريص على أن يكون الإعلام متوازنًا ومواكبًا للمرحلة مع التأكيد على جعل المشاريع بعد إنجازها هي التي تتحدث عن نفسها ليكون الحديث أقوى وأبلغ ، وقال سموه : نحن نمضي نحو أهدافنا جميعًا وليس هناك نجاح شخصي وإنما هو نجاح جماعي ينعكس بالفائدة على الكل ، موجهاً سموه شكره لأهالي حائل قائلاً : لقد كنتم لي العون بعد الله وبعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ومهما أقول من كلمات لايمكن أن تفي هذه الكلمات أهالي منطقة حائل حقهم فهم نبع الكرم وأهل الوفاء وأساس الطموح .

بعد ذلك كرم أمير منطقة حائل أصحاب المبادرات المتميزة بدأها برابطة حائل الخضراء برئاسة عبدالله الجلعود ومشاركة أعضائها التي تهتم بالمجال البيئي ، ثم تسلم سموه منهم درعًا تذكاريًا .

إثر ذلك كرم سموه إدارة تعليم منطقة حائل والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لمبادرتهما تدريس طلاب وطالبات التعليم العام للغة الانجليزية خلال إجازة صيف العام الماضي .

وألقى مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني كلمة تحدث خلالها عن أهداف رؤية المملكة 2030 وأهمية مواكبة إدارات التعليم لها ، مثنيًا على دعم أمير منطقة حائل وسمو نائبه للمبادرات النوعية ومنها مبادرة تعليم الطلاب والطالبات للغة الانجليزية وتهيئهم للمرحلة الجامعية ثم توالت الكلمات والمداخلات من عدد من المختصين ومن أهالي والمنطقة .

وفي ختام اللقاء أشاد سمو أمير المنطقة بالدور الذي يؤديه المعلم وأثره على مختلف الأجيال وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .