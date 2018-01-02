نمط استهلاكي جديد .. و90073 منشأة سجلت في الضريبة

جدة ــ البلاد

دخلت عدد من الاصلاحات الاقتصادية التي اعلن عنها العام الماضي حيز التنفيذ بدءا من امس “الاثنين” حيث شرعت العديد من الجهات الاقتصادية فى تطبيق اسعار المشتقات النفطية الجديدة ، وضريبة القيمة المضافة، والتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، والمقابل المالي للعمالة الوافدة. وعند الساعة الـ12 منتصف الليلة الاثنين أعلنتها وزارة الطاقة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين حيث جاءت الأسعار بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة اليها على هذا النحو: بنزين (91) بـ1.37 ريال للتر، بنزين (95) 2.4 ريال للتر، فيما بقت اسعار الديزل والكيروسين كما هي (0.47، 0.64) للتر على التوالي.

وشرعت الهيئة العامة للزكاة والدخل فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات، حيث سجلت نحو 90073 منشأة في الضريبة حتى أمس .

والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة او الخدمة.

ودخل حيز التنفيذ التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء ، وهي: 18 هللة للاستهلاك (1-6000 كيلو واط)، و30 هللة للاستهلاك (أكثر من 6000 كيلو واط) بالنسبة للقطاع السكني.

وشرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحصيل المقابل المالي للعمالة الوافدة، والذي يتم دفعه من قِبل المؤسسات عند اصدار او تجديد رخصة العمل للعامل الوافد.

وتدفع المنشآت 3600 ريال سنوياً عن كل عامل في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال سنوياً عن كل عامل في حال كان عدد العمالة الوافدة أكثر من عدد العمالة السعودية. ومن المقرر ان ترتفع هذه الرسوم إلى (6000 ريال، و7200 ريال) في الحالتين المذكورتين في 2019، وإلى (8400 ريال، و9600 ريال) في هاتين الحالتين أيضاً عام 2020.