اقتصاد

نمو الدخل غير النفطي للمملكة 48%

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لتصل إلى 211 مليار ريال (56.25 مليار دولار).

وقال الجدعان خلال كلمته في اليوم الثالث لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار”، أن الإنفاق زاد بنسبة 25 بالمائة في الربع الثالث وفق “سكاي نيوز”.

وأكد أن برامج التوازن المالية تتعلق بالاستدامة، ومن المهم على وجه الحقيقة المحافظة على التوازن بالمدى المتوسط وأن تكون مرنة.

وأوضح أن الإعلان التمهيدي للميزانية الذي صدر من أسابيع قليلة يسمح للقطاع الخاص بالتخطيط دون توقف.

وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثالث والأخير من أيام المبادرة، بجلسة تحت عنوان “التوازن المالي” شارك فيها وزير مالية البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

ibrahim

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