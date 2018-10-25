نمو الدخل غير النفطي للمملكة 48%

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لتصل إلى 211 مليار ريال (56.25 مليار دولار).

وقال الجدعان خلال كلمته في اليوم الثالث لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار”، أن الإنفاق زاد بنسبة 25 بالمائة في الربع الثالث وفق “سكاي نيوز”.

وأكد أن برامج التوازن المالية تتعلق بالاستدامة، ومن المهم على وجه الحقيقة المحافظة على التوازن بالمدى المتوسط وأن تكون مرنة.

وأوضح أن الإعلان التمهيدي للميزانية الذي صدر من أسابيع قليلة يسمح للقطاع الخاص بالتخطيط دون توقف.

وانطلقت أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثالث والأخير من أيام المبادرة، بجلسة تحت عنوان “التوازن المالي” شارك فيها وزير مالية البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.