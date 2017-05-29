نمو صادرات المملكة إلى 8 دول اوروبية 100 %

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جدة ــ البلاد

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع صادرات المملكة إلى ثماني دول اوروبية بنسبة 108 % ، لتبلغ إجمالي واردات تلك الدول من المملكة نحو 5.48 مليار ريال مقارنة بنحو 2.4 مليار ريال خلال العام السابق 2015.

ووفقاً للبيانات فقد نمت صادرات المملكة ، الى قبرص بنحو 369%، وبلغت العام الماضي نحو 114.8 مليون ريال مقارنة بـ24.5 مليون لعام 2015، تلتها المجر التي نمت وارداتها من المملكة بنحو 158%، اذ بلغت 18.2 مليون ريال مقارنة بنحو 6.4 مليون لعام 2015، تلتها سويسرا حيث نمت وارداتها من المملكة بنحو 179%، لتبلغ 1.18 مليار ريال مقارنة بنحو 423.8 مليون ريال للعام السابق 2015،

وبلغت واردات بلغاريا من المملكة نحو 304.3 مليون ريال مقارنة بنحو 120.3 مليون ريال وبنمو 153%. فيما بلغ النمو لواردات سلوفينيا من المملكة نحو 115%، حيث بلغت 8.3 مليون ريال، وكذلك نمت واردات أوكرانيا بنحو 113% إلى 127 مليون ريال، إضافة إلى بولندا التي نمت وارداتها من المملكة بنحو 108% إلى 3.61 مليار ريال مقارنة بنحو 1.73 مليار ريال للعام السابق.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي للعام الماضي 2016 نحو 81.3 مليار ريال مقارنة بنحو 88.9 مليار ريال للعام السابق 2015، حيث تعتبر دول الاتحاد الأوروبي من أهم الدول التي تصدر لها المملكة منتجاتها، حيث شكلت 11.8% من إجمالي صادرات المملكة خلال العام الماضي 2016.