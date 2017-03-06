نواف بن سعد: جميل مازال في الملعب

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جدة- البلاد

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن فريقه لم يحسم لقب دوري جميل للمحترفين.

رغم حسم الهلال للكلاسيكو مع الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 20 من عمر دوري جميل للمحترفين.

و تربعه على صدارة دوري جميل للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وهو النصر.

وقال الأمير نواف بن سعد عقب المباراة: لم نحسم دوري جميل بعد، مازالت هناك مباريات، وسنبذل فيها أقصى الجهد، ولقب دوري جميل ما زال في الملعب.