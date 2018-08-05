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نوف تتذوق النجاح بعربة المشروبات

كتبه Gamal salehaccess_time22 / ذو القعدة / 1439 هـ       5 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة – محمد قاسم

مع انتشار عربات بيع الأطعمة ، وتوسعها داخل المدينة المنورة ، اتجه كثير من الشباب والشابات إلى مزاولة هذه المهنة ، ومايلفت النظر إليها هو أنها تقدم مشروبات وأطعمة تناسب كافة الأذواق وبأيدي سعودية، واليوم نجد العديد من المواطنات اللاتي اتجهن لذلك ، وأثبتن نجاحهن على الصعيد المهني.

ومن ضمن هذه الكفاءات نوف الهندي صاحبة عربة كرفان ، والتي أثبتت نجاح تجربتها كمشروع صغير ، قالت عنه انه يمثل معنى الارداة والتصميم على العمل والنجاح حتى من الصفر ، والمشروع هو عربة لتقديم القهوة والمشروبات ، ويحتاج الى الجد والتعب حتى يحقق مردودا يغطي نفقات المشروع ، والحمد لله ، نالت قهوتنا ومانقدمه من الحلويات ثقة المستهلك .

وتميزنا بفكرة خاصة بنا وهي مشاركة الناس فرحتهم ومناسباتهم بتقديم ركن متكامل للقهوة ومجهز بمكينة القهوه ومعدات الحلى وعاملات القهوه وهذه الفكره جديدة بالمدينه المنورة.

Gamal saleh

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