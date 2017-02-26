نوكيا باعت 36 مليون هاتف محمول حول العالم في عام 2016..!

شارك عبر واتساب

نعم الخبر حقيقي الهواتف المحمولة مازالت مطلوبة وتُشتري..!

لم لاتصدق هل لأننا في عصر الهواتف الذكية، عصر الأندرويد وiOS …بالرغم من أن هذه الأنظمة ذكية أحدث.

الإ أن هناك الملايين حول العالم مازالوا لايريدون حملها.. مازلوا مقتنعين بالهواتف المحمولة البسيطة.

والهواتف المحمولة مازلت تمثل جزء كبير من مبيعات الهواتف حول العالم.

والدليل علي ذلك أن 396 مليون هاتف محمول عادي تم بيعه حول العالم.

منهم 36مليون هاتف محمول تحت العلامة التجارية Nokia من مختلف الطرازات تحت اسم نوكيا فقط.

حيث أنه شهر ديسمبر الماضي، حصلت شركة HMD Global على حقوق إستخدام العلامة التجارية Nokia في هواتفها المحمولة.

وقد قامت بالفعل بإصدار بعض الهواتف الذكية تحت هذه العلامة التجارية مثل Nokia 150.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت و HMD Global تمكنت مجتمعة من شحن 36 مليون هاتف محمول تحت العلامة التجارية Nokia في العام الماضي فقط.

وهذا أن دل فيدل علي أن الهواتف المحمولة مازالت علي قيد الحياة حتي مع تراجع مبيعاتها.

وفي الرسم البياني نلاحظ الهبوط الكبير ما بين العامين الماضيين بمقدار أكثر من النصف.

فمن 93 مليون إلى 35 مليون هاتف وذلك ضمن هواتف نوكيافقط.

أما إجمالاً فإن التراجع كان بسيط وهناك أكثر من 396 مليون هاتف محمول عادي تم بيعه حول العالم.

فبفضل مبيعاتها البالغة 36مليون وحدة إستطاعت نوكيا أن تمثل 8.9 % من كافة الهواتف المحمولة التقليدية.

لتحتل المرتبة الثانية في السوق بعد شركة سامسونج التي تمكنت من شحن أكثر من 52 مليون هاتف محمول تقليدي بنسبة تبلغ 13.2%.

في حين جاءت شركة TCL المعروفة أيضا بإسم Alcatel في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 7 %.

ومازالت نوكيا تسعي أكثر لزيادة مبيعاتها بإعلانها عن إطلاق نسخة مُحسنة من الهاتف الأسطوري 3310.

و ستعلن عنه العملاق الفنلندية في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المنعقد حاليا بمدينة برشلونة الإسبانية.

والذي انطلقت فعالياته اليوم دعنا نتابع المؤتمر ونشاهد ماذا ستُقدم لنا نوكيا..!؟