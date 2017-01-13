نوكيا مستمرة في التشويق لهاتف ذكي جديد قادم 26فبراير القادم...!

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من الواضح أن شرذكة نوكيا الفلندية مستمرة وبقوة في تحقيق أهدفها التي وضعتها في عام 2016.

حيث أنها وعدت عملائها أنها ستعود لسوق الهواتف وليست الهواتف المحمولة فقط انما الهواتف الذكية ب 5 هواتف.

فعلاما ما يبدو أنها تعود بقوة …

حيث أنه بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان شركة إتش إم دي جلوبال HMD Global .

وهي التي تملك حقوق استخدام علامة نوكيا التجارية للهواتف المحمولة، عن أول هواتفها الذكية.

عادت نوكيا لتكشف أن هناك المزيد من الإعلانات في شهر فبراير المقبل.

حيث قالت الشركة الفلندية يزم الأربعاء في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إلى جانب الإعلان عن أن الهاتف “نوكيا 6” قادم إلى الصين، إن هناك “المزيد من الإعلانات قادمة يوم 26 فبراير 2017.

ولم تكشف نوكيا عن المزيد من التفاصيل.

ولكن التاريخ المعلن عنه يتزامن مع بداية المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 بمدينة برشلونة الإسبانية.

وكان هناك تقرير من الموقع التقني ديجي تايمزDigiTimes نُشر أواخر شهر ديسمبر الماضي:

نقل عن مصادر في الصناعة أن شركة HMD الفلندية تعتزم إطلاق هاتف ذكي في شهر فبراير المقبل خلال MWC 2017.

وأفاد الموقع المعني بشؤون التقنية أيضًا بأن الشركة تتعاون مع صانعي سلسلة التوريد في تايوان لإطلاق خمسة هواتف ذكية خلال العام الحالي.

وكانت نوكيا قد أعلنت العام الفائت رسميًا أن علامتها التجارية ستعود إلى سوق الهواتف المحمولة مطلع العام المقبل.

ولكن هذه المرة من بوابة نظام التشغيل أندرويد، و ذلك بعد إتمام صفقة الترخيص التي وقعتها في وقت سابق من العام الحالي مع مواطنتها “إتش إم دي”.

والجدير بالذكر أن شركة نوكيا كانت قد خرجت من سباق الهواتف المحمولة الذكية .

التي كانت مُهيمنة عليه خلال العقد الأول من الألفية الجديدة بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية.

من شركات مثل سامسونج وآبل، مما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة مايكروسوفت في العام 2014 مقابل نحو 7.2 مليارات دولار.