نوه بتوجيه خادم الحرمين بزيادة أعداد الحجاج .. مجلس الوزراء يثني على الإنجازات الأمنية الداخلية والحدودية

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، ولقائه معالي وزير خارجية مملكة النرويج بورغ برنده.

ونوه مجلس الوزراء بتوجيه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -رفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج بما يتفق مع الضوابط المنظمة لذلك، مؤكداً المجلس أن ذلك يأتي امتدادا للرعاية الكريمة التي يوليها – أيده الله – لخدمة الإسلام والمسلمين، وتيسير سبل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك ما عبر عنه معالي الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني من إشادة بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الأزمات والكوارث، وسعي المنظمة لتوطين التعاون وتعزيز البرامج المشتركة مع الجامعة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء أثنى على ما تسطره الجهات الأمنية من إنجازات على صفحات الوطن الداخلية والحدودية من خلال محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره والقضاء عليهم، والذود بكل بسالة عن حمى الوطن ودحر المعتدين، وإحباط أي محاولة تستهدف أمن البلاد واستقراره.

كما أشاد المجلس بجهود إدارة المجاهدين في إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات بمنطقة جازان وتأكيد دور إدارة المجاهدين في القضاء على عمليات التهريب والترويج، والقبض على المفسدين.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة للهجوم المسلح على أحد السجون بمملكة البحرين وأسفر عن مقتل جندي، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل بأرضها وسلامة شعبها.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال التعاون في القضاء الإداري ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12297) وتاريخ 12 / 3 / 1438هـ القاضي بتعيين الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 – يكون ممثلو وزارات : (الاقتصاد والتخطيط ، والخدمة المدنية، والمالية) ، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

2 – تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس ، و مطلق بن حمد المريشد ، وسامي بن علي سندي ، و عبدالله بن سليمان الربيعان (ممثلين عن القطاع الخاص) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة معالي وزير المالية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة .

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 – 4 / 38 / د) وتاريخ 13 / 3 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، إلى وكالتين على النحو الآتي :

1 – وكالة لشؤون المساجد ، ويرتبط بوكيلها وكيلان مساعدان أحدهما وكيل مساعد لشؤون المساجد ، والآخر وكيل مساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها .

2 – وكالة لشؤون الدعوة الإرشاد ، ويرتبط بوكيلها وكيل مساعد لشؤون الدعوة والإرشاد .

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (150 / 61) وتاريخ 7 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مادة جديدة (المادة العاشرة مكرر) إلى نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 2 / 8 / 1426هـ ، المتضمنة بأن يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل .

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما قضى به الأمر الملكي رقم (1081) وتاريخ 6 / 1 / 1438هـ ، بأن يكون وزير التعليم رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأن يستكمل تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، قرر مجلس الوزراء إحلال عبارة “وزير التعليم” محل عبارة “وزير العمل والتنمية الاجتماعية” ، أينما وردت في تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 / 8 / 1428هـ .

ثامناً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11 / 7 / 1432هـ ، وذلك على النحو الآتي :

1 – إحلال عبارة (ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة) محل عبارة (ترتبط برئيس مجلس الوزراء) ، الواردة في المادة (الثانية) من التنظيم .

2 – تعديل الفقرات (1) و (2) و (4) من المادة (الحادية عشرة) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة .

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام عن عام مالي سابق ، واطلع المجلس على نتائج الاجتماع (الخامس عشر) للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .