نيابة عن سمو ولي العهد .. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير

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الرياض – واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمس حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، الذي خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع .

وبعد أن أخذ سموه مكانة في الحفل عزف السلام الملكي ثم بدأ السباق .

وعقب نهاية الشوط التاسع سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج المحلي لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد فوز الخيل ” ابن النفيس ” لأسطبل أبناء الملك عبدالله – رحمه الله – .

كما سلّم الأمير فيصل بن بندر عقب نهاية الشوط العاشر كأس سمو ولي العهد للخيل المستورد لسلطان بن فيحان المنديل المشرف الإداري على أسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد ، بعد فوز الجواد ” مورنينق ووتش ” لأسطبل الأمير عبدالعزيز بن فهد .