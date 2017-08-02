نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان

أبلغ المهاجم البرازيلي نيمار زملاءه بقراره الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الأخير الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من تقارير عن انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وحضر نيمار (25 عاما) إلى مقر التدريب التابع للنادي الكاتالوني صباح اليوم، وغادر بعد وقت قصير.

وأفاد المتحدث أن “اللاعب حضر إلى التدريب كما كان مقررا وأبلغ زملاءه انه سيرحل

وأن المدرب أعطاه الإذن بعدم خوض التمرين والذهاب للاهتمام بمستقبله”.

وكان نادي برشلونة استدعى لاعبيه الاربعاء لاستئناف التدريب استعدادا للموسم المقبل.

وعاد المهاجم البرازيلي الى برشلونة مساء الثلاثاء عن طريق مطار دبي، قادما من مدينة شنغهاي الصينية حيث شارك الاثنين في نشاط ترويجي.

وانضم نيمار الى برشلونة في العام 2013 قادما من نادي سانتوس البرازيلي، ومدد عقده العام الماضي حتى سنة 2021.

ومن المتوقع أن يحصل نيمار على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، على أن يتحمل النادي الفرنسي قيمة الضرائب

كما أن والد نيمار ووكيل أعماله سيحصل على 40 مليون يورو كعمولة.

ومن المنتظر أن يوقع نيمار على عقود الانضمام لباريس سان جيرمان لمدة خمس سنوات، أي حتى صيف 2022، ليحصل على إجمالي راتب يصل إلى 150 مليون يورو.

وستحمل النادي الفرنسي 222 مليون يورو مقابل تفعيل الشرط الجزائي في تعاقد صاحب الـ25 عاما مع العملاق الكتالوني، كما سيتكلف النادي الفرنسي مبلغا يتراوح ما بين 100 إلى 120 مليون يورو، كضرائب واجب تسديدها للسلطات الفرنسية المختصة.