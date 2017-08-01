نيمار يصل دبي

وصل نجم فريق برشلونة الإسباني نيمار إلى مدينة دبي الإماراتية، الثلاثاء، في زيارة قصيرة قادما من الصين.

ونشر نيمار (25 عاما) صورة من زيارته على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ويظهر فيها النجم البرازيلي رفقة عدد من أصدقائه.

ووصفت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الزيارة بالاستراحة القصيرة

وقالت إن النجم البرازيلي استمتع مع أصدقائه بوجبة غداء في أحد مطاعم المدينة.

وكان نيمار وصل إلى دبي قادما من مدينة شنغهاي الصينية

حيث شارك في أنشطة ترويجية هناك، ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البرازيلي دبي في وقت لاحق عائدا إلى أوروبا.

وتأتي هذه الزيارة في وقت أشارت فيه تقارير بوجود صفقة محتملة قد تقود النجم البرازيلي إلى نادي سانجيرمان الباريسي، لكن نيمار لم يؤكد حتى الآن وجود هذه الزيارة، وفق صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية.

وتقول التقارير إن النادي الباريسي يعرض ما قيمته 222 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيمار.