نيمار يلتحق بحديقة الأمراء بعد الكلاسيكو

إعداد- محمود العوضي

اكدت تقارير، أن البرازيلي نميار، سيرحل عن صفوف برشلونة الإسباني، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أنه سيخوض آخر لقاء له مع الفريق الكتالوني، أمام ريال مدريد. وقالت مصادر خاصة بشبكة “ESPN” العالمية: إن مباراة الكلاسيكو الودية، بين ريال مدريد وبرشلونة، في الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون الأخيرة لنيمار كلاعب في نادي برشلونة الإسباني.

وأوضح المصدر الخاص بالشبكة، أن نيمار سوف يسافر إلى الصين، للمشاركة في حدث ترويجي، ومن ثم سينضم للمعسكر التدريبي لنادي باريس سان جيرمان، ولن يعود لبرشلونة. وأضافت الشبكة: إنه من المتوقع ألا يعلن اللاعب البرازيلي، عن مستقبله قبل سفر الفريق الكتالوني، إلى الصين، بعد مباراة الكلاسيكو الودية أمام ريال مدريد.

وتحدثت التقارير مؤخرًا عن مفاوضات بين نادي باريس سان جيرمان، واللاعب نيمار إضافة لوالده، وذلك على شروط العقد الذي سيُوقع بين الطرفين. وكانت تقارير ص فرنسية، قد أكدت أن الاتفاق بين نيمار وباريس سان جيرمان، قد تم بشكل نهائي.