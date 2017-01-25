نينتندو تُطلق لعبة جديدة تُسمي Pokémon Duel…!

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أطلقت شركة نينتندو اليوم لعبتها الجديدة تحت اسمPokémon Duel.

وهي لعبة استراتيجية مجانية تتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس iOS مع إمكانية شراء ميزات إضافية ضمن التطبيق.

وتقدم اللعبة ساحات لمبارزات استراتيجية شرسة بين اللاعبين اعتماداً على الشخصيات البوكيمونية.

ويأتي إطلاق هذه اللعبة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته اللعبة السابقة بوكيمون جو Pokemon Go في عام 2016.

والجدير بالذكر أن لعبة Pokemon Go طورتها شركة نيانتيك Niantic وكانت تعتمد على تقنية الواقع المعزز.

وتشير آخر الاحصائيات المنشورة إلى تحقيق لعبة بوكيمون جو إيرادات تصل إلى 950 مليون دولار خلال عام 2016.

وهي أكبر إيرادت تحققها لعبة أطلقت في السوق حتي يومنا هذا…

ولكن ما الجديد بلعبة Pokémon Duel…!؟

تتيح للمستخدمين بناء فريقهم عبر اختيار شخصيات البوكيمون المفضلة لديهم من أجل اللعب ضد الأصدقاء.

ويعتبر الهدف هو نشر شخصيات بوكيمون على ساحة اللعبة ونقلهم من أجل الوصول إلى أرض الخصم وتحقيق الهدف.

حيث ينبغي من أجل الفوز بالمباراة الوصول إلى أرض الخصم وتحقيق الهدف قبل أن يتمكن هو من القيام بذلك.

واعتمدت لعبة بوكيمون جو على قيام باللاعبين بالتجول في أرجاء العالم الحقيقي للقبض على البوكيمونات.

لذلك تعتبر لعبة Pokémon Duel أكثر تقليدية من Pokemon Go …

وذلك لاعتمادها على الخطط الاستراتيجية ونشر شخصيات بوكيمون الرقمية .

والقيام بتحركات استراتيجية لوضع تلك البوكيمونات ضد بعضهم البعض في معركة للوصول إلى أرض الخصم وتحقيق الهدف.

ويمكن للاعب اختيار ست بوكيمونات لتشكيل فريقه.

وتدور الحرب بين البوكيمونات عند تواجدها قرب بعضها البعض.

بحيث يمكن للبوكيمون الفائز متابعة السير نحو هدفه.

ويمتلك كل بوكيمون طريقة هجوم مختلفة تبعاً لنوعه.

كما يمكن للمستخدم استعمال الأطباق ذات التأثيرات المختلفة في بداية دوره.

والتي تقدم إمكانيات مختلفة مثل إمكانية تبديل الأماكن بين البوكيمونات الموجودة وإعطاء تحسينات مختلفة.

اللعبة متوفر من الآن علي نظاميالتشغيل الأشهر وهما الأندرويد و iOS.