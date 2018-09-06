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نيوزويك: ولي العهد أمير الإصلاح

كتبه adminaccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

احتفت مجلة نيوزويك الأمريكية بإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومنحته لقب أمير الإصلاح مع صورة سموه على كامل غلافها:

وتحدثت المجلة عن جهود سموه الاجتماعية والاقتصادية التي تصدرت وسائل الإعلام العالمية متناولة الخطط الإصلاحية ورؤية المملكة 2030 وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وجذب المستثمرين والاستفادة من إمكانات المملكة وقدرتها على تنويع اقتصادها وتحقيق طموحاتها ونتائج زياراته للدول الأوروبية والولايات المتحدة .

وأشارت المجلة إلى أن سموه لا يتوانى عن مواجهة أية مشكلة ويتعامل مع الأزمات والتحديات بجدية إلى جانب مكافحة الفساد والإرهاب والتهديدات الإيرانية وأذرعها التي تثير الفوضى في المنطقة العربية والعالم.

كما تناولت المجلة العلاقات التاريخية بين المملكة وأمريكا وتطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين واتفاق البلدين على العديد من الملفات في مختلف المجالات.

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