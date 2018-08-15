اقتصاد

نيوزيلندا تحظر شراء الأجانب للمساكن

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time2 / ذو الحجة / 1439 هـ      15 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أقر البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء نهائيا قانونا يحظر على الأجانب شراء مساكن قائمة في البلاد، وذلك بهدف مواجهة النقص الحاد في الوحدات السكنية في نيوزيلندا.

وقد وافق البرلمان على القانون في القراءة الثالثة والأخيرة له اليوم.

وقال “ديفيد باركر” وزير المالية في بيان إن “الحكومة تعتقد أنه لا يجب أن يواجه النيوزيلنديون منافسة

من جانب الأثرياء الأجانب” عندما يحاولون شراء مسكن في بلادهم.

وتواجه نيوزيلندا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها

وهو ما جعل قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في الانتخابات.

ibrahim

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