هاتف مساعد البغدادي يوقع بأربعة من قادة داعش

بغداد -وكالات

قال مستشار أمني للحكومة العراقية أمس: إن ضباطا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وأنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي لرويترز يوم أمس: إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي، المعروف كذلك بكنيته أبو زيد العراقي في فبراير بتركيا، وسلمته لمسؤولين بالمخابرات العراقية.

ووصف الهاشمي العيثاوي بأنه مساعد مباشر للبغدادي، وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول. وقال: إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق تليجرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم، واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق؛ حيث ألقي القبض عليهم.

وتابع: إن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل، وهو سوري كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

ووصف الهاشمي العيثاوي والجمل، بأنهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما من التنظيم. وأعلن التلفزيون العراقي القبض على الخمسة يوم الأربعاء.

وقال الهاشمي: ”العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية من ضمن التحالف، والمخابرات التركية“ ، مشيرًا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية على جانبي الحدود السورية العراقية.

وتابع : إن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.

وإلى جانب العيثاوي والجمل، تم اعتقال ثلاثة قادة ميدانيين هم السوري محمد حسين القدير، والعراقيان عمر شهاب الكربولي، وعصام عبد القادر الزوبعي.

وقال الهاشمي: إن ”الحبل يضيق“ حول البغدادي زعيم التنظيم، واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي.