هاتف هواوي Mate 9 يَفوز بثماني جوائز خلال معرض 2017 CES…!

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علي هامش مشاركة شركة هواوي الصينية في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 حصدت العديد من الجوائز.

حيث حازت شركة هواوي على عدد من الجوائز الرفيعة المقدمة من أبرز المواقع والمجلات المتخصصة في أخبار الإلكترونيات.

والجدير بالذكر أن معظم الجوائز التي حصدتها كانت من نصيب هاتقها المميز الجديد Mate 9.

حيث قدمت شركة هواوي في شهر نوفمبر الماضي هاتفها الجديد Mate 9.

ثم قامت بالإعلان على تقديمه للسوق الأمريكي ..أولاً.

بالإضافة إلى إعلانها عدة شراكات مع أمازون أليكسا ومنصة جوجل للواقع الافتراضي “Google Daydream”.

وقد حاز هاتف Mate 9 من هواوي على ثماني جوائز بفضل:

تصميمه وأدائه المتميز والكاميرا ثنائية العدسات وطول عمر تشغيل بطاريته والشراكات التي أضافت كثيراً إلى الهاتف.

بينما حاز الجهاز اللوحي MateBook من هواوي على جائزة CES للإبتكار لعام 2017، وذلك لتصميمه الرائع وأدائه المتميز.

ومن أهم الجوائز التي حصدها هاتف Mate 9 هي جائزة جريدة وول ستريت جورنال.

حيث أنها واحدة من أكثر الصحف الموزعة المقروءة في العالم، كما أنها الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة.

واختارت جريدة وول ستريت جورنال هاتف هواوي Mate 9 ضمن قائمتها لأفضل الأجهزة الذكية التي تم تقديمها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 CES.

ومن مميزات الهاتف التي أثني عليها محرري الجريدة:

شاشة العرض عالية الدقة وقوة أداء معالج البيانات وسرعة شحن البطارية وطول عمر التشغيل والكاميرا الخلفية الثنائية والتي صممتها شركة ليكا.

واختار موقع Android Authority المتخصص في الإلكترونيات والتكنولوجيا هواوي لتكون اختياره هذا العام من مصنعي الإلكترونيات.

مثنياً على جديد الأجهزة التي صممتها الشركة، وعلى استراتيجيات الشركة في العمل التي جعلتها في مقدمة مطوري الإلكترونيات في عام 2016.

وقدمت مدونة أندرويد بوليس Android Policeلــ هاتف هواوي Mate 9 جائزة أفضل هاتف لعام 2017>

وذلك بفضل تعاون هواوي المثمر مع أمازون أليكسا ليكون المساعد الصوتي بالهاتف .

وهو الأمر الذي جعل من Mate 9 واحد من أبرز الأجهزة المقدمة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 CES.

وأعلن موقع Boy Genius Report عن فوز هاتف هواوي Mate 9 بجائزة الموقع لأفضل هاتف ذكي في 2017 .

وحاز هاتف هواوي Mate 9 على جائزة الاختيار الأبرز لعام 2017 فور صدوره في سوق الولايات المتحدة الأميركية.

وفاز بالعدبد من الجوائز الأخري من الكثير من المواقع التقنية ,,,,,

لنقول أن هواوي بدأت عام 2017 بانجاز ضخم وانتصرت فيه علي آبل وسامسونج المنافسين التقليدين لها …