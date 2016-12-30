هادي يأمر بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية

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اليمن ــ وكالات

أمر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة التي تعاني عجزا ماليا لم يسبق له مثيل؛ تسبب في تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة على مدى الأربعة الأشهر الماضية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية: إن هادي أكد اثناء ترؤسه اجتماعا لعدد من المحافظين على ضرورة الحفاظ على الموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت أي مبرر كان، باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة؛ وفقا للقانون والإجراءات المتبعة.

وأمر هادي أيضا بمنع تصدير الحديد وضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع ناقش عملية حصر وجمركة السيارات الوافدة وتوريد عوائدها في حسابات حكومية مع سرعة العملية وتنظيمها ودقة بياناتها وأهمية متابعة وضبط الموارد والعائدات المختلفة على شركات الاتصالات والإيرادات الضريبية بأنواعها ومسمياتها المختلفة.