هاشتاغ (الأقصى في قلب سلمان) الأول عالمياً

جدة ــ البلاد

اكتسح هاشتاغ (الأقصى في قلب سلمان) سلم ترندات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وحل في المرتبة الأولى عالميا.

وتفاعل آلاف السعوديين والعرب مع الهاشتاغ الذي دل على حكمة الملك سلمان، مؤكدين ان ما تقوم به السعودية افعال لا اقوال.واعرب المستشار بالديوان الملكي وسعود القحطاني عن سعادته بالمجهودات التي قام بها خادم الحرمين في فتح “الأقصى”، وعلق قائلا: الترند الأول في العالم الآن هو” الأقصى في قلب سلمان.وأشاد الإعلامي عادل التويجري‏، بدور الملك المشرف قائلا : الأقصى ليست قضية مساومة .. الأقصى مبدأ ومواقف تاريخ .. مواقف شرف .. كانت و ستظل وستبقى. اما الأمير فيصل بن تركي بن فيصل‏، علق قائلا ( لا ننتظر شكرا من صديق او جاحد هذا نهج المملكة العربية السعودية وسيبقى بإذن الله تجاه اخواننا الفلسطينيين وكل مسلم).

ولم تمنع الأزمة القطرية الحالية المواطن القطري نايف المري من الاعراب عن حبه وشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين حيث قال في تغريدته : من مواطن قطري حر لا يرضى بالظلم والإرهاب، شكرا لفخر الأمة الإسلامية الملك سلمان حفظه الله ورعاه.وكان الديوان الملكي قد اعلن، امس الخميس، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجرى خلال الأيام الماضية، الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم، كما أجرى اتصالات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى بالفترة الماضية، وذلك لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، وعدم منعهم من اداء فرائضهم، والغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد. واضاف البيان ان جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.

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