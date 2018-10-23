هاكثون ناسا يختتم تحدياته بمشاركة المبتكرين

الجبيل – حمود الزهراني

اختتمت بمدينة الجبيل الصناعية فعاليات تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء(هاكثون) وذلك بالتعاون مع وادي العباقرة التي استمرت ثلاثة أيام بتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية.

وخاض التحدي وشارك فيه (42) مبتكراً من مدينة الجبيل الصناعية وانقسموا إلى (9) فرق ساهم كل فريق بابتكار مشروع واحد وتنوعت المشاريع المشاركة فيما تكونت لجنة التحكيم والخبراء من المهندس عبدالعزيز الجريس من شركة أرامكو، خبير البرمجة فايز النومسي ، الدكتور صابر محمود من كلية الجبيل الجامعية ، الدكتور صادق احمد من كلية الجبيل الجامعية ، الدكتور عاصم علي من كلية الجبيل الجامعية، المهندس أشرف على من مركز المعرفة والإبداع بالإضافة إلى الأستاذة نورة صالح الذويخ من مدرسة الثانوية الثانية.

وفي ختام المسابقة كرم مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ عبدالعزيز المسند الفرق الفائزة و جميع المشاركين

الجدير بالذكر أن المملكة شاركت في تحدي ناسا ضمن 125 مدينة حول العالم ومن ضمنها 7 مدن سعودية.