هاكرز يخترق فيسبوك القنوات الفضائية

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واشنطن ــ وكالات

تمكن فريق من قراصنة الإنترنت يدعى “آورمان” من اختراق الحساب الرسمي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية على فيسبوك؛ وفقا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.وترك الفريق أثره كعادته من خلال رفع صور شعاره، بالإضافة إلى ترك رسالة تقول: إنه “كان يختبر مدى قوة إعدادات الأمان للحسابات، ولمعرفة المزيد يجب الاتصال بهم من خلال البريد الإلكتروني، وموقع الشركة”.

واستعادت الشبكة الإخبارية سيطرتها مرة أخرى على حساباتها على “فيسبوك”، بعد نصف ساعة من حدوث الاختراق.

يذكر أن فريق القراصنة “آورماين” اخترق العام الماضي عشرات الحسابات الاجتماعية لمشاهير، وللعديد من رؤساء شركات تقنية عالمية. وكانت عدة مواقع عامة وخاصة في الفترة الأخيرة قد تعرضت لهجوم إلكتروني ومنها مؤسسات حكومية وأهلية في منطقة الشرق الأوسط وبدأت عدد من الدول في البحث الجاد للوصول إلى مصادر الاختراقات وتحديد أماكنها على الخارطة الإلكترونية لملاحقتها قانونياً .

هذا بالاضافة إلى رصد جوائز مالية لمتطوعين وناشطين من مختلف دول العالم للمساعدة في البحث عن مصادر الهجمات الإلكترونية وهو ما يعكف عليه عدد من الكوادر الفنية في دول الشرق الأوسط وآسيالمزيد من البحث والتحري.