(هاكرز) يعلنون اعتزامهم تنفيذ هجمات

جدة ــ وكالات

اعلنت مجموعة هاكرز تعرف باسم “وسطاء الظل” يعتقد خبراء الأمن الإلكتروني حصولها على شيفرات مسروقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية، عزمها شن هجمات الكترونية، من خلال بيع مجموعة تلك الشيفرات للزبائن الراغبين بدفع اكثر من 22 ألف دولار.

وقالت المجموعة في اعلان على شبكة الإنترنت انها لم تحدد بعد ما هي الملفات التي ستكون في المجموعة.

وكانت المجموعة قد كشفت في وقت سابق عن حصولها على ادوات تمكنها من قرصنة الهواتف المحمولة على شبكة الإنترنت ونظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت، ومتصفحات الويب وموجهات الشبكة.

ومع انه ليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة تمتلك هذه الأدوات بالفعل، أم أنها ستفي بوعدها، فقد حث باحثو الأمن على أخذ التهديد على محمل الجد بعد أن أطلق “وسطاء الظل” مجموعة من أدوات القرصنة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية في شهر أبريل، بما في ذلك واحدة استخدمت لإطلاق الهجوم الإلكتروني الضخم “وانا كراي” WannaCry في وقت سابق من الشهر الحالي.

مرتبط