هاوي الثعابين السعودي يقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

اقتحم كبير هواة الثعابين في المملكة كامل محمد زيني بدوي، موسوعة جينيس للأرقام القياسية اذ تم تسجيله كأول سعودي يقدم أطول عمل وثائقي مشاهد عن الثعابين في العالم، لمدة 21 ساعة و48 دقيقة و52 ثانية، محطماً الرقم السابق البالغ 13 ساعة و52 دقيقة، والمسجل باسم الأمريكي ألفيس بريسلي.

ووصف بدوي تحطيمه للرقم الأمريكي بالفخر للمملكة وقيادتها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، والمهتمين بالأبحاث والعلوم وكل العرب والهواة على مستوى العالم.

مبيناً أن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية جاء بعد مسيرة حافلة من العمل المتواصل، حيث قدم العديد من الأبحاث والدراسات عن الثعابين.

يذكر أن بدوي مؤلف موسوعة “عالم الثعابين”، وهي أول موسوعة عربية عن الثعابين في العالم باللغة العربية ، هذا بخلاف أن الرجل حاضر في العديد من الجهات الرسمية والتطوعية، وله برنامج على قناته في “يوتيوب” بعنوان “عالم الثعابين” من 70 حلقة.