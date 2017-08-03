هبوط أسعار النفط إثر ارتفاع معروض أوبك

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس، في الوقت الذي فقدت فيه موجة صعود، دفعت الأسعار للارتفاع نحو عشرة بالمئة منذ أوائل الأسبوع الماضي، الزخم رغم إشارات متجددة علي تقلص تدريجي في الفجوة بين العرض والطلب بالسوق الأمريكية.

وانخفض خام برنت بحلول الساعة (08:25 بتوقيت جرينتش) 25 سنتاً إلى 52.11 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 25 سنتاً إلى 49.34 دولار.

ويقول متعاملون إن الطلب القوي في الولايات المتحدة يدعم الأسعار

في حين يكبح ارتفاع إمدادات منتجي أوبك تحقيق مكاسب إضافية مما يشير إلى سوق تتحرك داخل نطاق ضيق.

وظل الخام الأمريكي دون 50 دولاراً للبرميل رغم طلب قياسي على البنزين بلغ 9.84 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي وتراجع مخزونات النفط التجارية في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو 1.5 مليون برميل إلى 481.9 مليون برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.