هبوط أسعار النفط بفعل زيادة إنتاج “أوبك” وأمريكا

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل زيادة الإمدادات من أوبك والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 02:22 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.43 دولار للبرميل

بانخفاض بلغ 21 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.62 دولار للبرميل

بانخفاض بلغ 18 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع 220 ألف برميل يوميا في الفترة من يوليو وأغسطس إلى مستوى قياسي في عام 2018 بلغ 32.79 مليون برميل يوميا.

عزز زيادة الإنتاج انتعاش الإنتاج الليبي في حين حققت صادرات جنوب العراق رقما قياسيا.