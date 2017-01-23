هبوط الدولار لأدنى مستوى في شهر ونصف

شارك عبر واتساب

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر على مؤشر لأكبر العملات في العالم يوم الاثنين بعدما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة حمائية في خطاب تنصيبه.

وهبط المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات كبرى 0.5 بالمئة إلى 100.28

في حين هوت العملة الأمريكية أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 113.44 ين و0.35 بالمئة

مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0755 دولار لليورو.

وقال ترامب في واشنطن يوم الجمعة “كل قرار بشأن التجارة وبشأن الضرائب والهجرة والشؤون الخارجية

سيتخذ بما يصب في صالح العمال والأسر الأمريكية… الحماية ستقود إلى رخاء عظيم وقوة.”

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.8 بالمئة إلى 1.2472 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار نحو 4.2 بالمئة خلال الفترة من انتخاب ترامب في نوفمبر تشرين الثاني إلى نهاية العام الماضي

لكنه تخلى عن أكثر من 2.5 بالمئة من مكاسبه منذ ذلك الحين إذ انخفض في تسعة من 16 جلسة تداول منذ بداية العام.

وانخفض الدولار ثلاثة بالمئة أمام الين الياباني هذا العام.