اقتصاد

هبوط النفط مع زيادة أنشطة الحفر الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / شعبان / 1439 هـ      23 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش بانخفاض بلغ 15 سنتا، أو 0.2%، عن التسوية السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 68.22 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة إن شركات الحفر أضافت خمس حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وعلى الرغم من تراجع اليوم، فإن سوق النفط بشكل عام مازالت مدعومة جيدا، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.

وخام برنت مرتفع 20% عن أدنى مستوى له هذا العام والمسجل في فبراير شباط.

ibrahim

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