هبوط بورصات الخليج بفعل النفط

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جدة ــ وكالات

هبطت أسواق الأسهم الخليجية بنحو جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بخسائر النفط في البورصات العالمية، فيما صعدت بورصتا مصر والأردن بفعل الأسهم القيادية.

ووفق حسابات اقتصادية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.2%، إلى 55.9 دولاراً للبرميل مقابل 55.99 دولاراً للبرميل.

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل بنسبة 1.2% لتغلق عند 53.33 دولاراً للبرميل مقابل 53.99 دولاراً للبرميل.

وصعد مؤشر بورصة مصر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.57% إلى 12310.5 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 2.8 مليار جنيه (173.9 مليون دولار)

في المقابل، جاءت بورصة قطر في صدارة الخاسرين مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.9% إلى 10721.15 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 11.61 مليار ريال (3.2 مليار دولار) بفعل هبوط أسهم 27 سهماً يتصدرها “السلام” بانخفاض قدره 7.8%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.8% إلى 4596.39 نقطة مع هبوط أسهم مثل “أبوظبي التجاري” بنسبة 6.67% و”اتصالات” بنسبة 6.13% و”بنك أبوظبي الوطني” بنسبة 1.9% و”الدار العقارية” بنسبة 1.64%.

فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.71% إلى 3583.66 نقطة مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها “دبي الإسلامي” بنسبة 9.8% وأسهم الاستثمار يتصدرها “سوق دبي المالي” بنسبة 3.5%.

وهبطت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.63% إلى 6767.04 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.61% إلى 424.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، بنحو 0.12% إلى970.49 نقطة.ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.59% إلى 5815.06 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الصناعي والخدمي بنسبة 0.85% و0.16% على الترتيب.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.58% إلى 1341.54 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.6% والخدمات بنسبة 1.59% والفنادق بنسبة 0.53%.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.42% إلى 7046.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 6.63 مليار ريال (1.8 مليار دولار) مع نزول مؤشرات 10 قطاعات من بينها البنوك والمواد الأساسية بتراجع قدره 1.25% و0.26% على التوالي.