هبوط جماعي للبورصات العربية

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جدة ــ البلاد

تراجعت سبع بورصات عربي في تداولات الأسبوع الماضي، إثر تعرضها لضغوط بيعية مع افتقار المستثمرين للمحفزات وتوتر الأوضاع الجيوسياسية، فيما صعدت بورصتا مصر والبحرين بدعم من الأسهم القيادية.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ، على تمديد خفض انتاج النفط لتسعة اشهر إضافية، إلى ما بعد يونيو لتنتهي في مارس

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو، بنسبة 2.7%، إلى 52.15 دولاراً للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يوليو بنسبة 1.7 %، لتغلق عند 49.8 دولار للبرميل.

وانخفضت البورصة السعودية بنسبة 0.96% الى 6871 نقطة، وخسر راسمالها السوقي نحو 11.9 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، مع انخفاض اسهم قطاع الاتصالات والمواد الأساسية والبنوك بنحو 1.9% و0.79% و0.22% على الترتيب.

وجاءت بورصة دبي في صدارة الاسواق المتراجعة، بعد هبوط مؤشرها بنسبة 1.51% ليغلق عند 3327 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “دبي للاستثمار” بنحو 3.28% و”إعمار العقارية” بنسبة 2.95% و”أرابتك القابضة” بنسبة 1.4%.

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.41% إلى 4516 نقطة مع انخفاض أسهم “دانة غاز” بنسبة 2.38% و”اتصالات” بنسبة 0.85%و”الدار العقارية” بنسبة 0.44%.

وفي الكويت، انخفض الموشر السعري بنسبة 0.66% إلى 6687 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.35%، فيما انخفض مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، بنحو 0.5%.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.42% الى 10060 نقطة مع تراجع السيولة وانخفاض أسعار 27 سهما من إجمالي 44 جرى التداول عليها.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.39% الى 2156 نقطة مع نزول بعض الأسهم الكبرى، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.22% الى 5403 نقطة مع انخفاض أسهم “المتحدة للتمويل” بنسبة 5.4% و”الجزيرة للمنتجات” بنسبة 4.5 بالمائة.

في المقابل، صعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.1% إلى 13105 نقطة بدعم رئيسي من مشتريات الأجانب والعرب.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.42% إلى 1314 نقطة مدعومة بحراك إيجابي على أسهم قطاع البنوك خصوصاً القيادية.