هجريتخطى الفيحاء بثلاثية والطائي يصطاد النهضة والحزم يحبط مفاجأة وج

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الدمام-حمودالزهراني

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر على الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى .

جاءت أهداف هجر في الشوط الأول من اللقاء عن طريق كل من عبدالله عثمان ( هدفين ) ، و موسى العوفي ، وبهذه النتيجة رفع الفريق الهجراوي رصيده النقطي إلى 32 نقطة .

وفي الدمام وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد، حقق فريق الطائي فوزا مهما وثمينا على فريق النهضة بنتيجة 3-صفر، وفي الطائف استطاع فريق الحزم أن يحبط مفاجأة وج ليفوز بنتيجة 3-، 1وقد شهدت جميع اللقاءات إثارة وندية بين الفرق المتبارية.