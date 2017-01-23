هجر يتحضر للحزم ويستغني عن سوما

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الأحساء- البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته على ملعب النادي الرئيسي ، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين .

وبدأ الجهاز الفني بقيادة التونسي “جمال بلهادي”: التحضير للمباراة المقبلة أمام الحزم، والتي تجمع الفريقين عصر يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

حيث خضع اللاعبون لاختبارات السرعة، والتحمل وقياسها عبر الحاسب الآلي ، كما أجريت تقسيمة على منتصف الملعب، طُبق خلالها عدد من الجمل الفنية .هذا وعقد الجهاز الفني بعد نهاية التدريبات اجتماعاً فنياً للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة من الدوري.

من جهة أخرى وقعت إدارة النادي مخالصة نهائية مع اللاعب الغيني نابي سوما، وذلك بناء على التقرير الذي رفعه الجهاز الفني لإدارة النادي ، هذا وستتعاقد إدارة النادي مع لاعب أجنبي بديل خلال الأيام المقبلة.