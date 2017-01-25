العدد 21825 25 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هجر يستعد للحزم ويعير حبارة للروضة

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هجر يستعد للحزم ويعير حبارة للروضة
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الأحساء- البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته اليومية على ملعب النادي الرئيسي، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الحزم، والتي تقام عصر يوم السبت المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى .

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، بعد ذلك أجريت تدريبات تكتيكية بالكرة في مربعات معينة من الملعب ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، بعد ذلك أجريت تقسيمة طبقت خلالها عدد من الجمل الفنية ، واختتمت التدريبات بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على إعارة الحارس علي الحبارة لنادي الروضة حتى نهاية الموسم الحالي، متمنين له التوفيق.

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التصنيف: الرياضة

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