العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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هجر يستعد للعدالة

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هجر يستعد للعدالة
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الدمام- البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، وذلك بعد مباراة نجران والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف .

وقسم المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” اللاعبين إلى مجموعتين؛ مجموعة ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام نجران، وأدت تدريبات استرجاعية بلعب كرة الطائرة بالأقدام ، أما المجموعة الأخرى فضمت اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباراة، وأدت تدريبات لياقية منوعة، وتدريبات تكتيكية عبر تقسيمة على منتصف الملعب .
وذلك استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة في افتتاح الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى .

التصنيف: الرياضة

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