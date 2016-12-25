هجر يستعد للعدالة

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الدمام- البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر تدريباته على ملعب النادي الرئيسي، وذلك بعد مباراة نجران والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف .

وقسم المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” اللاعبين إلى مجموعتين؛ مجموعة ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام نجران، وأدت تدريبات استرجاعية بلعب كرة الطائرة بالأقدام ، أما المجموعة الأخرى فضمت اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباراة، وأدت تدريبات لياقية منوعة، وتدريبات تكتيكية عبر تقسيمة على منتصف الملعب .

وذلك استعداداً للمباراة المقبلة أمام العدالة في افتتاح الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى .