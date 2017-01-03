هجر يستعد للقيصومة

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الدمام – حمود الزهراني

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر استعداده لمواجهة القيصومة عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن ، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى .

وبدأ المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، بعد ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

حيث تؤدي كل مجموعة تدريبات على عدد من الجمل التكتيكية ، واختتمت التدريبات بتقسيمة على ثلثي الملعب .