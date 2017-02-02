هجر يستعد للنجوم

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الأحساء- البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر، مرانه الرئيسي، استعداداً للمباراة المقبلة أمام النجوم، والتي تقام عصر غد ،على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى .

واستهل المدير الفني للفريق “جمال بلهادي” التدريبات باجتماع مع اللاعبين في منتصف الملعب، رحب خلاله باللاعب الكاميروني “هيرفي تشامي”، المنضم لصفوف الفريق مؤخراً، وشارك في تدريبات الفريق أمس ، بعد ذلك شرح للاعبين ماسيتم تطبيقه خلال التدريبات .

بعد ذلك انطلقت التدريبات بتمارين الإحماء واللياقة ، تبعها تدريبات تكتيكية منوعة ، واختتمت التدريبات بمناورة على كامل الملعب، طبق الجهاز الفني خلالها التكتيك الذي سينهجه في المباراة المقبلة أمام النجوم .