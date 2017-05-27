هجر يضم اليوسف ويمدد لراضي

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الأحساء- البلاد

أنهت إدارة نادي هجر إجراءات التعاقد مع لاعب نادي الجيل السابق عبدالله اليوسف “ظهير أيسر”، وذلك لمدة موسمين. وتمت إجراءات التوقيع في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي واللاعب، ووسيط اللاعبين حسن العمراني. كذلك أنهت الإدارة إجراءات تمديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم “خالد راضي”، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل. يأتي ذلك بعد المستويات المتميزة التي قدمها “خالد راضي” خلال مباريات الموسم الرياضي الماضي، وبناء على تقارير الأجهزة الفنية، التي أشرفت على الفريق .

من جانبه عبر “خالد راضي” عن سعادته بتمديد عقده مع نادي هجر، مبدياً ارتياحه الكبير؛ لتواجده مع شيخ أندية الأحساء للموسم الثالث على التوالي.